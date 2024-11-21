Мобилизация: последние новости на сегодня 21 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 ноября 2024, в материале «Рамблера».

Липчане отправили в зону СВО более 700 тонн гуманитарного груза

За время специальной военной операции липчане отправили бойцам более 700 тонн гуманитарного груза на 3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Игоря Артамонова.

По его словам, гуманитарную помощь в зону спецоперации доставляют оперативно и по запросам. Везут автомобили, квадрокоптеры, генераторы, средства защиты, печи, рации, медикаменты, сети и многое другое.

Отмечается, что заключивших контракт военных власти обеспечивают всем необходимым на первое время: формой, спальниками, рюкзаками с медикаментами и сухпайками.

На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО

Мемориальная акция в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, сообщает РИА Новости.

В ней участвовали бывшие солдаты и офицеры подразделения, члены волонтёрских организаций и представители местной власти.

«Мы установили здесь таблички в честь каждого подразделения, которое входит в состав нашей дивизии», — заявил бывший военнослужащий с позывным «Кваттро».

По его словам, акция имела для него личное значение, поскольку среди погибших военнослужащих были его боевые товарищи.

Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО

Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем от детей отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фонда сочинского филиала «Своих не бросаем» Дмитрия Воробьева.

Письма были вложены в подарки и отправлены на фронт.