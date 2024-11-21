Спецоперация на Украине 21 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 ноября 2024 года.

© РИА Новости

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

Расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию на позициях и продвинулись вперед вслед за российскими мотострелками, сообщает РИА Новости.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

Российские военные наносят точные удары по объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе противника.

Группировка "Запад" уничтожила до 20 штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили до 20 штурмовиков Вооруженных сил Украины, одного взяли в плен, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. Расчетами ПВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, за сутки уничтожено 11 пунктов управления беспилотниками. Вооруженные силы Украины также потеряли семь минометных расчетов и три автомобиля.

Группировка "Центр" уничтожила ангары с бронетехникой ВСУ

Расчет российской буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил обнаруженную в ангарах бронетехнику противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на красноармейском направлении. Корректировка точности огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов выполнил поражение обнаруженных ангаров.