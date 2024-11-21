В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели

Логистические цепочки поставок вооружений Вооруженным силам Украины из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева.

© Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По его словам, за атаки на Россию последует ответная реакция высшего порядка.

Военный эксперт назвал цели на Украине, удары по которым могут привести к окончанию СВО

Ранее газета New York Times сообщала, что американский лидер Джо Байден разрешил использование Киевом ракет дальнего поражения производства США для ударов по территории России.