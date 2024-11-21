В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели
Логистические цепочки поставок вооружений Вооруженным силам Украины из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева.
По его словам, за атаки на Россию последует ответная реакция высшего порядка.
Военный эксперт назвал цели на Украине, удары по которым могут привести к окончанию СВО
Ранее газета New York Times сообщала, что американский лидер Джо Байден разрешил использование Киевом ракет дальнего поражения производства США для ударов по территории России.