Al Mayadeen: при ударе Израиля по сектору Газа погибли 17 палестинцев

По меньшей мере 17 человек погибли в результате израильских ударов по различным частям сектора Газа в утренние часы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera указывает, что "десятки людей" были убиты в результате ударов израильской армии в населенном пункте Бейт-Лахия и городе Газа на севере анклава, в то время как израильские боевые вертолеты нанесли ракетный удар по временным укрытиям для перемещенных лиц в центральной части сектора.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.