США отправят Киеву старые ракеты ATACMS для модернизации своего арсенала

Соединенные Штаты отправляют Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы модернизировать свой арсенал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты анализа военного бюджета США.

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По данным агентства, срок службы этих ракет истекает уже в следующем году.

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При этом ATACMS больше не являются самой современной системой вооружений в США.

Отправка их в качестве помощи Украине позволила Штатам начать модернизацию собственного арсенала и снизила финансовую нагрузку на Пентагон, говорится в материале.

Ранее журнал Forbes написал, что Украина может потратить все ATACMS уже к концу января 2025 года. При этом эксперты не исключили, что новая администрация США сократит помощь Киеву и отменит разрешение применять эти ракеты по территории России.