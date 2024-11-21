В США захотели заключить с КНР соглашение об уведомлении о пусках ракет

Соединенные Штаты стремятся подписать с Китаем соглашение об уведомлении друг друга об испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что недавнее предоставление Китаем заблаговременного уведомления о запуске МБР является позитивным. Джонсон добавил, что американская сторона ответила взаимностью на разовой основе касательно планового регулярного испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3.

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Представитель Пентагона подчеркнул, что регулярное соглашение между сторонами способствовало бы сокращению рисков между Вашингтоном и Пентагоном.

В сентябре Китай заблаговременно проинформировал США о запуске своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Минобороны КНР сообщало, что 25 сентября в 8:44 ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили МБР с учебной боеголовкой в акватории Тихого океана.

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Ранее США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.