Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США

Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя стратегического командования Пентагона контр-адмирала Томаса Бьюкенена.

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По его словам, американские подводные лодки продолжают выходить на воду, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание, а межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове.

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Ядерные силы также готовы к передачи власти в США избранному президенту Штатов Дональду Трампу, добавил Бьюкенен.

Представитель Пентагона ранее заявлял, что власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

По информации СМИ, Соединенные Штаты не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России. Так, Белый дом не видит в этом необходимости.