Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром, который предусматривает расширение военного сотрудничества между двумя странами.
По его словам, меморандум охватывает период с 2024 по 2027 год и включает поддержку Украины в размере 0,25% от ВВП Эстонии.
Эстонская сторона направит средства на материальную помощь украинским военнослужащим, финансирование IT-коалиции, а также на обучение украинских военных.
Ранее правительство Эстонии одобрило решение направить новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».