Специалист по международному праву юрист Александр Хаминский назвал способ проучить президента США Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS.

В интервью NEWS.ru он заявил, что это могла бы быть отправка кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием на борту в порты Кубы.

По его словам, Вашингтон не извлёк уроки из Карибского кризиса 1962-го, когда в ответ на размещение американских ракет средней дальности «Юпитер» в Италии и Турции Москва отправила ядерные боеголовки на Кубу.

ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

При этом Хаминский убеждён, что Россия имеет право возобновить переговоры о строительстве военной базы на Кубе, включая размещение ракетных дивизионов наземного базирования, а также приступить к реализации проекта.

Первым шагом, добавил он, здесь может стать заход в порты Кубы наших боевых кораблей с ядерным оружием на борту.

«Такой маневр российских военных надолго отрезвит самые горячие головы в Вашингтоне и Пентагоне, а также проучит Байдена», – считает Хаминский.

Он также указал на то, что территория РФ уже подвергается ударам западным оружием, включая ATACMS.

«В запусках задействованы специалисты НАТО, формирующие полетные задания. Поэтому уже можно констатировать прямую вовлеченность Запада в российско-украинский конфликт. Похоже, Белый дом не извлёк или забыл уроки карибского противостояния», – резюмировал специалист по международному праву.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007-2009 гг. Сергей Хатылев назвал ATACMS простой для России целью, но с важной особенностью.