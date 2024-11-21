WSJ сообщила об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow

Великобритания не имеет большого количества крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow для поставок на Украину. Об этом, ссылаясь на военно-разведывательную компанию Janes, сообщает газета Wall Street Jornal (WSJ).

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По информации источника издания, с начала конфликта на Украине в британском арсенале насчитывалось примерно 822 ракеты. С тех пор министерство обороны не заказывало у англо-французской военно-промышленной компании MBDA новых Storm Shadow.

МИД Франции отказался назвать количество поставленных Украине ракет SCALP

WSJ отмечает, что у Лондона вряд ли имеются возможности для одновременного наращивания поставок Киеву и сохранения необходимых запасов для нужд собственной обороны.

20 ноября бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра страны Кира Стармера прояснить ситуацию насчет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Курской области.

Ранее на Западе сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по территории России.