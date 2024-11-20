На Украине просят поменять форму сотрудникам военкоматов

Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что военнослужащие ВСУ призвали изменить форму Территориального центра комплектования (ТЦК), который на Украине выполняет функции военкомата. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Федиенко, форма должна быть изменена из-за негативной реакции гражданских лиц. Как рассказал депутат, гражданские «боятся» сотрудников ТЦК, и даже убегают при виде их формы.

«Военные говорят мне: “А можно изменить форму ТЦК на другую, потому что, когда мы приезжаем, например, даже в отпуск, нас боятся и от нас убегают люди. Это ненормально”», — заявил он.

Помимо этого Федиенко добавил, что не поддерживает насильственную мобилизацию граждан. По мнению депутата, такая мера демотивирует украинцев присоединяться к ВСУ.