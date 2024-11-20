$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Рогов рассказал о продвижении российских войск на запорожском направлении

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о продвижении российских войск на запорожском направлении.

Рогов рассказал о продвижении российских войск на запорожском направлении
© Globallookpress.com

По его словам, линия фронта все ближе подходит к Времевке и даже обходит ее с севера, у военных есть возможность наступать не только с севера на юг, но и с востока на запад.

Рогов также сообщил, что бойцы обнаружили модульные укрытия в укреплениях Вооруженных сил Украины, так называемые «бочки».

«Построили их даже на первой линии обороны. Эти "бочки" предусматривают возможность нормального существования восьми человек», — уточнил он, добавив, что российским войскам удалось проломить и эти оборонительные сооружения.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные начали успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ.

Военные новости
Владимир Рогов
Общественная палата России
Горячая новость
Украина