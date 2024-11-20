В ФРГ готовят бизнес и население к конфликту

Немецкий бундесвер начал проводить учения по так называемому "Оперативному плану "Германия". План определяет действия немецкой армии, гражданских властей, предприятий, а также населения на территории страны в случае войны или иной серьезной чрезвычайной ситуации. Главная цель, как говорят в бундесвере, - обеспечить быстрое взаимодействие военных и гражданских структур по всей ФРГ.

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В ходе учений офицеры командования проводят тренинги с представителями бизнеса, объясняя им, что и как надо готовить. Например, обучать персонал предприятий вождению грузовиков.

"70 процентов грузовиков на дорогах Германии управляются восточноевропейцами. Куда денутся эти люди, если в Восточной Европе начнется война?" - приводит газета Frankfurter Allgemeine слова подполковника Йорна Плишке, проводящего обучение в торгово-промышленной палате Гамбурга.

И такие тренинги, как отмечает газета, проводятся во всех федеральных землях.

В случае большой войны ФРГ должна стать логистическим хабом НАТО. По ее территории пройдет основной маршрут войск, а организовывать это движение должны будут гражданские власти, в том числе и местные.