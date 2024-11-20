Депутат Госдумы рассказал о сожженных ВСУ деревнях в Курской области

ВСУ с начала боевых действий в Курской области в начале августа сожгли 14 деревень и уничтожили 1139 предприятий. Об этом в интервью RTVI рассказал депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

По его словам, из-за того, что в зоне боевых действий в Курской области находится 629 гектара пахотной земли, сельское хозяйство региона находится сейчас в убытке. Иванов отметил, что ВСУ убили 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, украли и вывезли 360 тысяч тонн зерна и всю технику, которую смогли захватить.

«Разрушено 1139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса», почти дотла сожжено 14 деревень. Еще разрушения, конечно, впереди предстоят, потому что никакая военная операция не обходится без разрушений», — добавил он.

В связи с этим Иванов указал, что Курской области требуется господдержка, предложение о которой он уже внес в правительство. Он назвал необходимым разработку госпрограммы помощи Курской, Брянской и Белгородской областей на основе опыта аналогичной поддержки Калининградской, Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.