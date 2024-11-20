Остин призвал ВСУ проявлять ответственность при установке противопехотных мин

Глава Пентагона США Ллойд Остин призвал Вооружённые силы Украины проявлять ответственность при установке противопехотных мин.

Об этом сообщает CNN.

«Украина должна ответственно фиксировать, где она устанавливает эти мины», — говорится в материале.

Остин утверждает, что противопехотные мины, которые Вашингтон собирается поставлять Киеву, являются «более безопасными». По его словам, их можно контролировать, когда они начнут самоактивироваться.

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация США санкционировала использование противопехотных мин на Украине.