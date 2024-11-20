КНДР направила в Россию трехзвездного генерала для наблюдения за СВО

Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ен Бока вместе с 500 офицерами. Генерал, по данным WSJ, не примет участия в боях, но соберет информацию о ведении боевых действий на Украине.

Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея направила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны – генерал-полковника Ким Ен Бока. Это произошло на фоне недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Ожидается, что генерал не будет участвовать в боях, его основная задача заключается в сборе информации.

В своей родной стране Ким Ен Бок не является публичной фигурой, но занимает высокое положение как заместитель начальника Генштаба сухопутных войск. Он командовал крупным подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, подготовленным для выполнения секретных миссий.

По данным южнокорейского Института оборонного анализа, отправка Ким Ен Бока в Россию может свидетельствовать о доверии Пхеньяна к нему, так как его участие в российской миссии рассматривается как важная дипломатическая инициатива.

Южнокорейские источники заявляют, что в Курской области сейчас находятся 10,9 тыс. северокорейских военных, а также были отправлены самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Однако Москва и Пхеньян официально не подтверждают размещение этих сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР является нормальной международной практикой для стран с общей границей. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, подчеркивая необходимость модернизации армии страны.

Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками.