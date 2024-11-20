«Пусть сидят в норах и боятся»: Картаполов предупредил Киев о неожиданном ударе

Украинские СМИ занимаются нагнетанием ситуации, сообщая о том, что Россия якобы стягивает бомбардировщики для массированного удара по территории Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это нагнетают они сами... Мы не занимаемся эскалацией, мы занимаемся ровно обратным. Если бы не безумное решение [президента США Джо] Байдена и примкнувших к нему канадцев о нанесении ударов по нашей территории дальнобойным оружием, ничего бы этого не было. А так, пусть сидят в норах и боятся», — сказал Картаполов журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном авиаударе по Киеву, которую обнародовало посольство США в Киеве. Он заявил, что данный вопрос находится в исключительной компетенции Министерства обороны РФ.