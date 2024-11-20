Украина впервые применила ракеты Storm Shadow против России

Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

По словам собеседника издания, ВСУ впервые применили Storm Shadow против военных целей на российской территории — конкретные цели атак, как и их результаты, источник не назвал. При этом чиновник добавил, что Украина смогла получить одобрение на использование такого оружие после новостей о переброске в зону СВО военнослужащих из Северной Кореи.

«Удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск. <...> Правительство Великобритании расценило этот шаг Москвы как эскалацию конфликта», — сообщает источник.

Ранее британская газета The Times сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ использование ракет Storm Shadow для атак вглубь территории России.