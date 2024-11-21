Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные сбили в небе над Черным морем украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил Развожаев, ракета была сбита на отдалении от города. При этом в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а все соответствующие службы приведены в состояние боевой готовности.

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«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега», — рассказал губернатор.

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