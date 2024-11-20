Военкоры сообщили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

В среду днем украинские войска впервые попытались атаковать Курскую область с использованием англо-французских ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает Telegram-канал "Два майора".

По информации военкоров, противник мог выпустить до 12 ракет в направлении региона. В подтверждение своих слов авторы канала разместили фотографии обломков ракет, которые, как утверждается, были сделаны в поселке Марьино.

На данный момент официального подтверждения данной информации не поступало. Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в среду днем над Курской областью были сбиты две ракеты, однако не уточнил их тип. 20 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ и обновления российской ядерной доктрины риск эскалации вырос до максимума.

В России объяснили решение Байдена по Storm Shadow

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.