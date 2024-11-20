Речь идёт о Бескидском тоннеле, железнодорожном мосте в Затоке, черноморских портах и десяти высоковольтных подстанциях.

Уничтожение этих объектов вынудит Владимира Зеленского прекратить вооружённое сопротивление. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Я могу назвать четыре объекта, удары по которым могут причинить самый серьёзный ущерб нашему противнику, Украине. Первый объект — это Бескидский тоннель в Карпатах, по которому из Польши идут вооружения на Украину. Второй объект — это железнодорожный мост в Затоке, по которому из Румынии идут вооружения. Третий объект — это черноморские порты, терминалы морские, по которому из Украины уходит зерно, а приходит оружие. Четвёртый объект — это 10 подстанций высоковольтных, 750 киловольт, по которым передаётся электроэнергия от атомных станций Украине. Подстанции можно вывести из строя ударами 10 ракет в течение нескольких минут. Украина на долгое время будет обесточена. Если нет энергии, Украина не сможет вести войну. Это быстро подвело бы Зеленского к прекращению вооружённого сопротивления».

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах использовать ATACMS по России. С таким тезисом он выступил на пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен.