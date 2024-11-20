Политолог Сергей Марков прокомментировал решение властей США дать разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Администрация США Джо Байдена ранее авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, передавала британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. По ее информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «преимущество на поле боя». Подчеркивается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона подобное разрешение — хоть речь и идет о британских ракетах, успешно их использовать можно лишь с американскими системами наведения.

С военной точки зрения это решение не может повлиять на ход конфликта, но оно может повлиять на него с политической точки зрения, поскольку использование ракет Storm Shadow означает, что США непосредственно вступили в войну против России. Чтобы эти ракеты пришли в цель, необходимо использовать цифровую навигационную карту, которой нет у британцев, - она есть только у американцев. И ее нельзя просто передать, чтобы ей потом пользовались. Вести ракеты будут американские офицеры, так что они будут участвовать в войне против РФ. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Вместе с тем политолог рассказал о цели администрации Байдена, которую она преследует, разрешая наносить удары по территории РФ британскими дальнобойными ракетами. По его словам, с помощью авантюры во внешней политике она стремятся сохранить свою власть внутри страны.

«Там хотят организовать колоссальный кризис, поставить человечество на грань ядерной войны, а потом заявить, что [избранный президент США Дональд] Трамп ведет тайные переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, после чего заставить Трампа передать пост президента. Такой у них план. Получается, что Россия должна своими руками помочь отстранить президента, который хочет привести ситуацию к миру, а также оказать помощь в осуществлении государственного переворота в США, чтобы у власти там навсегда осталась «партия войны». России это тоже невыгодно», - отметил специалист.

Политолог вместе с тем ответил на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

«На сегодняшний день перспективы переговоров практически нулевые – у власти в США, во Франции и в Великобритании, по сути дела, находятся банды военных преступников, которые хотят путем эскалации перетащить мир на грань ядерной войны и потребовать от России «полукапитуляции». Поэтому сейчас перспективы переговоров нет. Однако при приходе нового президента США переговоры возможны, перспективы появятся. Так что сейчас самое опасное время. Честно говоря, может разразится ядерная война», - заключил эксперт.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее заявил, что возможное разрешение Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России может привести к новым жертвам, а также усложнить будущие переговоры.