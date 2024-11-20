Группа солдат ВСУ попала в засаду российской разведки в Курской области

Группа украинских солдат попала в засаду российских разведчиков в Курской области. Об этом сообщил неназванный военный разведчик, передает РИА Новости.

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По его словам, работа разведчика является непредсказуемой, у нее нет какого-то шаблона.

«Одну задачу можно выйти и отходить все, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще», — рассказал разведчик.

Он добавил, что бывают и другие ситуации, когда еще на маршруте движения можно встретиться с противников и вынуждено вступить в стрелковый бой. Разведчик уточнил, что главным оружием в его работе является информация. На данный момент российские военные проводят штурм и отбивают позиции противника, в этот момент разведка помогает бойцам с воздуха с помощью FPV-дронов. С помощью техники можно наблюдать позиции украинской стороны.

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До этого депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов заявил, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область украинские вооруженные силы подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. По его словам, военные действия затронули значительные площади сельскохозяйственных угодий, около 629 гектаров в регионе.