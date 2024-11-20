Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах делает еще более туманным и неясным дальнейшее течение конфликта на Украине, что особенно плохо для солдат ВСУ, которые итак «воюют на пределе». Об этом в среду, 20 ноября, сообщило газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных военнослужащих.

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По словам солдат, на отдельных направлениях фронта российская армия значительно превосходят украинские войска в отношении численности, что явно ощущается в контексте острой нехватки живой силы в рядах ВСУ. Бойцы также отметили, что среди прочего именно этот фактор повлиял на увеличение темпов наступления ВС РФ в последнее время.

— Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны, — передает слова одного из бойцов ВСУ NYT.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского после победы Трампа потерял шансы стать выполнимым. Другой депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что фронт ВСУ оказался под угрозой полного обвала после триумфа республиканца на выборах.

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.