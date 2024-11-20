В Курской области ликвидировали воевавшего за ВСУ актера Петра Великого

Примкнувший к ВСУ актер Петр Великий ликвидирован в Курской области. Ему было 48 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

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По данным газеты, до вступления в ряды ВСУ Великий двадцать лет служил в театре, сыграл более 35 ролей.

Петр Великий родился в Харькове. Окончил актерский факультет городского университета. В Черниговский театр поступил в 2004-м.

Напомним, что 27 сентября 2024 года в зоне СВО был ликвидирован примкнувший к ВСУ актер Артем Ковбасинский.

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Ковбасинский начал заниматься танцами в 2019 году. Получил диплом хореографа в Киеве. Затем перебрался в Литву. В 24 года вернулся на Украину и вступил в ВСУ.

Кроме того, в декабре 2023 года в зоне СВО погибли на стороне ВСУ актеры Василий Кухарской и Андрей Павленко. Оба снимались в сериале «Возвращение Мухтара».

Павленко, кроме того, снимался в сериалах «Ментовские войны. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».