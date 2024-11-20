В России не исключили «удара возмездия» по Банковой улице Киева

Жители Украины опасаются применения Россией тяжелых баллистических ракет, а эксперты считают, что после атаки западными ATACMS по Брянский области может последовать удар по улице Банковой в Киеве, где расположен Офис президента Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. 10 ноября в Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть таких ракет, пять из них были сбиты, одна - повреждена. А сегодня киевские посольства США, Италии и других стран заявили о закрытии в связи с ракетной опасностью.

По данным издания, «на Украине воцарилась паника», а масло в огонь подлило посольство США в Киеве, которое выпустило предупреждение о том, что 20 ноября может быть нанесен мощный ракетный удар по территории страны.

«На украинских ресурсах весьма пессимистичные настроения - там ожидают от нас беспрецедентного удара тяжелыми баллистическими ракетами. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах РС-26 «Рубеж»», - отмечает газета.

При этом военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает крайне маловероятным то, что Россия применит межконтинентальные баллистические ракеты.

«Удар по нашим территориям ракетами ATACMS не означает однозначного ядерного ответа. Но думаю, что ответ будет, и он окончательно «вынесет» энергетику Украины. Возможно, мы нанесем удары по пресловутым «центрам принятия решений» или по другим комплексам административных зданий, по которым ранее не били. Вариантов ответа у нас очень много», - заметил он.

Также эксперт констатировал, что разведка США работает хорошо и «в большинстве случаев их предупреждения совпадают с действительностью».

Названы четыре сценария ответа России на удары ATACMS

В свою очередь член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов также считает, что в качестве ответа Россия не применит ядерное оружие, но удар будет нанесен «по критической инфраструктуре Украины и, возможно, по целям в самом Киеве - на Банковой».

«Противник прекрасно понимает, что наше оружие достает любые цели по всей Украине. Для нас нет никаких проблем достать до Ужгорода или Карпат», - заявил он.

По мнению экспертов, предстоящая зима для украинцев может стать «критически сложной», так как стоит ожидать того, что до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа украинские власти будут «пытаться укусить» Россию и, соответственно, получать ответные удары.

Напомним, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.