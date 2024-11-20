Боец ВС РФ прочел пленному боевику ВСУ стих из "Брата-2"

Российским разведчикам удалось из засады разгромить группу боевиков ВСУ в Курской области близ Русской Конопельки. Большая часть была уничтожена, но один солдат попал в плен.

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На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть необычный момент. Боец ВС РФ, конвоирующий пленного через лес, читает ему стихотворение Николая Курилова известное россиянам по кинофильму "Брат-2".

"Знаешь такой стих: "Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок"? - спрашивает разведчик.

В такой форме он вероятно, дал понять пленному, что каждая травинка и дерево на Курской земле помогает российским воинам воевать со вторгшимися боевиками ВСУ.