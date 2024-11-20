Что известно о ракете РС-26 «Рубеж», которую ВС РФ могут сбросить на Киев

В украинских Telegram-каналах на фоне предупреждения посольства США о вероятности масштабной воздушной атаки 20 ноября предположили, что на Киев якобы может быть сброшена российская ракета РС-26 «Рубеж». Что о ней известно?

Что известно о возможном ударе РС-26 «Рубеж»

Сегодня, 20 ноября, посольство Соединенных Штатов в Киеве прекратило работу на фоне информации о возможной масштабной атаке с воздуха.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Позднее бывший депутат Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза в своем Telegram-канале сообщил о возможном пуске ракеты РС-26 «Рубеж» по неустановленной цели на территории Украины и призвал жителей страны не игнорировать воздушную тревогу.

«Россия планирует осуществить удар с полигона Капустин Яр экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, вероятно ракеты РС-26 „Рубеж“, по неустановленной цели на территории Украины», — написал он.

Какие характеристики у РС-26 «Рубеж»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж» разработана Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программы «Авангард» по ОКР «Рубеж». Она создана на базе РС-24 «Ярс».

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Дальность полета ракеты составляет до 11 тысяч километров. Ракета с автономной и инерционной системой управления может запускаться по целям на дальности 2000–6000 километров, имеет усовершенствованный комплекс преодоления ПРО и четыре термоядерные боеголовки индивидуального наведения мощностью 150–300 килотонн каждая.

Согласно данным из открытых источников, длина РС-26 «Рубеж» с головной частью составляет около 23 метров, без головной части — около 17 метров. Диаметр ракеты — два метра, масса боевой нагрузки — 1000–1200 кг; дальность поражения — до 3500; тип горючего: твердое смешанное; количество боевых блоков — 3–6; система управления — автономная, инерционная.

Испытания «Рубежа» повлекли за собой внимание иностранных государств. В частности, в эфире телеканала Китайской Народной Республики военный специалист рассказал об уникальности российских ракет и растерянности армий других стран мира.