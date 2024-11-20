Американские журналисты не нашли на фронте системы HIMARS

РСЗО HIMARS почти пропали с украинского фронта, предает New York Times со ссылкой на солдат ВСУ. Украинские военнослужащие отмечают, что в последние недели произошло существенное сокращение не только в применении американских реактивных систем залпового огня, но в целом артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали, — приводит газета слова украинского военного.

Ранее беспилотник «Ланцет» атаковал украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как спецназ ювелирно направил дрон в движущуюся по трассе военную технику.