Формирования киевского режима применяют реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и поставленные из европейских стран НАТО модификации.

В Telegram-канале "Одна нога здесь, другая там!" показано, какой ущерб может нанести реактивный снаряд 227-мм ракеты M30A1, начиненный более чем 180000 вольфрамовых шариков. Дальность применения такого боеприпаса - от 15 до 84 километров.

Под удар попала емкость с водой, изготовленная из обычного металла. В то же время бронированные машины гораздо более успешно выдерживают атаки такими боеприпасами.

Один из свежих примеров - новая российская колесная самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва". В июле текущего года сообщалось, что такая САУ вполне успешно выдержала такой смертоносный дождь. Как сообщалось, поражающие элементы пробили колеса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления, а бронекабина успешно защитила экипаж. Приводились и другие случаи.

Что касается борьбы с западными РСЗО такого типа, то российские подразделения регулярно демонстрируют кадры их уничтожения. Буквально два дня назад сообщалось о поражении барражирующим боеприпасом "Ланцет" M142 HIMARS в Запорожской области.