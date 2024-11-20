Названы четыре сценария ответа России на удары ATACMS

Эксперты, опрошенные телеканалом «Царьград», назвали четыре сценария ответа России на удары американскими ракетами ATACMS. Среди возможных вариантов - массированная атака и вооружение противников США.

Уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. СМИ писали, что ВСУ разрешены атаки пока только на курском направлении.

Позже в Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть ракет ATACMS, пять из них были сбиты, одна - повреждена. В среду, 20 ноября, киевские посольства США, Италии и других стран начали предупреждать о воздушных атаках «высокой интенсивности».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал три сценария возможного ответа России. По его мнению, ВС РФ могут нанести массированный удар ракетами и беспилотниками по украинским военным объектам. По версии Коротченко, речь может идти о беспрецедентной по масштабам атаке, которая усугубит проблемы Украины с электроэнергией и положит начало «черной зиме».

В США показали карту поражения территории России ракетами ATACMS

Второй сценарий предполагает точечные атаки по правительственным зданиям в Киеве. Третий вариант заключается в показательном применении ядерного оружия с минимальным ущербом, к примеру, это может быть единичный пуск по объекту НАТО в Северном море. Эксперты считают этот сценарий маловероятным: такая атака вызвала бы «шквал» новых санкций и напугала бы союзников России.

Политический обозреватель Константин Двинский считает возможным четвертый сценарий, предполагающий вооружение Россией прокси-сил, которые воюют с западными странами.