Российские военные завершили уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированной в районе Ольгинской рощи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе отражения атаки ВСУ на регион.

По информации ведомства, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 400 военнослужащих. Уничтожены шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, две самоходных артиллерийских установки, станция радиоэлектронной борьбы, 20 автомобилей. 11 украинских солдат сдались в плен.

Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении достигли 34 390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров и множество иной техники. Операция по уничтожению вторгшихся в регион формирований украинской армии продолжается, подчеркнули в Минобороны.