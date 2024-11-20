В Брянской области убит секретный рейнджер Байдена: что рассказал Кадыров

Иностранную диверсионную группу, среди которых оказался так называемый американский «татуированный рейнджер», уничтожили в Брянской области. Что известно о ликвидации известного наемника из США?

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Уничтожение иностранных наемников под Брянском

О ликвидации иностранной диверсионно-разведывательной группы сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российским военным также удалось захватить трофейный армейский пулемет М249.

«В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Причем не простых или случайных. Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“», — написал Кадыров.

Что за скандал был с «суперсекретными» разведчиками Байдена

Сотрудники администрации президента США забыли скрыть лица бойцов секретного подразделения армии США «Дельта» на совместной фотографии с американским лидером Джо Байденом. Она была опубликована на странице Белого дома в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) в октябре 2023 года. Члены подразделения принимают участие в совместных операциях с Вооруженными силами Израиля по спасению заложников, захваченных движением ХАМАС.

Снимок «провисел» в общем доступе почти час, пока в администрации Джо Байдена не заметили ошибку. Впоследствии фотография была удалена, однако за это время публикацию успели заметить члены палестинского движения ХАМАС. По словам ветерана Вооруженных сил США, ошибка Белого дома может создать серьезную угрозу для безопасности как самих бойцов «Дельты», так и для членов их семей.

Кто такой «татуированный рейнджер»

Как напомнил Кадыров, иностранный боец или так называемый «татуированный рейнджер» обрел популярность в интернете, когда появился на совместном фото с Байденом. Боец участвовал в спецоперации против палестинцев, уточнил глава Чечни.

«Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Джо Байден встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети. Нашему непрошеному гостю не сиделось на месте. Спустя год ему хотелось новых и незабываемых до самого конца жизни ощущений. Его желание исполнилось после встречи с нашими пограничниками», — написал глава Чечни.

Минобороны России информацию не комментировало.

Кто еще из иностранных наемников был ликвидирован в зоне СВО

Известный американский наемник Ник Дакворт был ликвидирован в результате атаки российского FPV-дрона, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, БПЛА ударил по машине, в которой он находился. Это произошло на Запорожском направлении СВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В зоне СВО ликвидирован американский наемник Ник Дакворт. В свое время, летом 2023 года, ему повезло выжить после ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации боевиков в Краматорске», — рассказал Поддубный.

Тогда, по словам военкора, Украина пыталась преподнести удар как атаку на гражданский объект. Как утверждается на канале военкора, российские военные атаковали командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ и иностранных наемников.