Военный эксперт назвал отличия новой ядерной доктрины России от предыдущих

Согласно новой ядерной доктрине России, которую недавно подписал президент Владимир Путин, нападение одной страны НАТО теперь будет расцениваться как агрессия всего блока, разъяснил для «Радио 1» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, государства, которые позволяют Альянсу хранить ядерное оружие на своей территории, будут также считаться нападающими.

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Военный эксперт отметил, что сегодня порог предупреждения предельно низок.

Если даже одна из стран НАТО нападет на нас или на наших союзников, мы будем расценивать это как нападение всего НАТО. В Европе есть страны, которые содержат на своей территории чужое ядерное оружие, они предоставляют пространство. В случае возникновения ситуации эти страны будут поражаться нами так же, как и другие нападающие, — подчеркнул Баранец.

Он добавил, что раньше подобные меры касались только «ядерки», однако на сегодняшний день существуют разные виды оружия массового поражения, такого как биологическое и химическое, а не только атомные ракеты.

В СССР доктрина подразумевала только ответный ядерный удар. Полтора года назад в документ были внесены очередные изменения: при нападении на Россию с помощью обычного оружия Москва имеет право применить ядерный арсенал, если ситуация будет угрожать суверенитету и территориальной целостности страны, подытожил полковник в отставке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, главным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. РФ также оставляет за собой право на ядерный ответ на применение оружия массового поражения.