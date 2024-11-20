В США показали карту поражения территории России ракетами ATACMS

Газета The New York Times опубликовала карту, на которой изображена зона поражения ракет ATACMS в случае их запуска с территории Украины по регионам России.

Из иллюстрации следует, что под угрозу попадают Смоленск, Калуга, Брянск, Воронеж, Курск, Орел и Липецк.

Баллистические ракеты улетают в атмосферу намного выше, чем артиллерийские ракеты, и во много раз дальше, возвращаясь на землю с невероятно высокой скоростью из-за притяжения силы тяжести. Их можно запускать из мобильных пусковых установок HIMARS, которые США предоставили Украине, а также из более старых пусковых установок M270, отправленных из Великобритании и Германии, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что у ВСУ сейчас есть около 50 американских ракет ATACMS. Несмотря на достаточное количество пусковых установок, сами ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.

СМИ подсчитали, на сколько Украине хватит американских ракет ATACMS

До этого представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал стороны украинского конфликта обеспечить защиту гражданским лицам на фоне разрешения ударов вглубь России. Речь идет о безопасности жителей, где бы они ни находились, подчеркнул он.