В США заявили об отправке в Россию «загадочного» генерала из КНДР

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Северная Корея отправила в Россию одного из своих высших военных чиновников - «трехзвездного» генерал-полковника Ким Ён Бока. Газета назвала военного «загадочным» человеком.

Осенью 2024 года в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. В то же время Остин отмечал, что цель развертывания военных КНДР пока не ясна. В середине ноября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что северокорейские солдаты уже «буквально» участвуют в боях с ВСУ.

Как отмечает WSJ, в стране, которая чествует свою военную элиту как суперзвезд, генерал-полковник Ким Ён Бок редко появлялся на публике или даже упоминался. Его роль руководителя спецназа Северной Кореи требовала от него оставаться в тени, чтобы скрыть свою личность. Но теперь он «очень публичная фигура», подчеркивает издание.

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WSJ утверждает, что Ким Ён Бок - наиболее высокопоставленный северокорейский военный чиновник. По версии газеты, глава КНДР Ким Чен Ын сделал генерала своим доверенным лицом и поручил ему принимать решения относительно 11 тысяч северокорейских военных, якобы находящихся в России.

По данным The Wall Street Journal, в базе разведданных Южной Кореи содержится лишь имя и должность Ким Ён Бока, хотя о других высших должностных лицах КНДР информации там гораздо больше.

Ким Ён Бок - заместитель начальника Генштаба сухопутных войск и третье лицо в армии КНДР. Ранее он руководил подразделением спецназа, подготовленным для выполнения секретных миссий на Корейском полуострове в случае войны. По версии WSJ, в России перед военным может стоять задача сбора информации о ведении боевых действий. Эти данные должны помочь «подготовить почву для будущих развертываний» войск КНДР.