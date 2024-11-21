Минобороны: «Ланцет» уничтожил САУ PzH-2000 ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что цель была обнаружена в лесистой местности средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север», передает ТАСС.

Попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийская установка была успешно поражена.

Ранее российские войска уничтожили американскую ракетную систему залпового огня HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. Также сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам БПЛА ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северский Донец при помощи управляемых ракет.