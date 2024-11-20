Дрон снял уничтожение блиндажа ранцевым зарядом бойцом батальона "Призрак"

Российские военнослужащие продолжают совершать дерзкие вылазки на позиции формирований киевского режима. В социальных сетях появилось видео, в котором показано, как боец из батальона "Призрак" в одиночку уничтожает блиндаж ВСУ.

Его местонахождение было установлено с помощью разведывательного дрона. Перемещающийся по траншее неосторожный вэсэушник спрятался внутри этого сооружения.

Наш штурмовик подкрался к входу с ранцевым зарядом и, активировав его, забросил боевикам "смертоносный" подарок. Взрыв был столь мощный, что вверх на большую высоту поднялись многочисленные обломки, судя по всему, рванули боеприпасы, которые хранили в этом месте вражеские пехотинцы.

Наши воины кроме ранцевых зарядов также используют противотанковые мины ТМ-62, того количества взрывчатки, что имеются в них, часто хватает, чтобы сложить двух-трехэтажные здания.