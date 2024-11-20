$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам источника издания в Совете национальной безопасности США, в Вашингтоне не увидели глобальных изменений в ядерной позиции России.

«Администрация Джо Байдена не видит никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции или доктрины в ответ на заявления России», - добавил чиновник.

В свою очередь старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уотлинг отметил, что использование западных ракет большей дальности «конечно же не вызовет» ядерного ответа Москвы.

В Кремле указали на важный пункт в обновленной ядерной доктрине РФ

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых может использоваться ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерная доктрина России была обновлена, чтобы привести ее в соответствие с нынешней обстановкой. При этом, по его словам, Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой.

Военные новости
Видео
Джек Уотлинг
Джозеф Байден
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Королевский объединенный институт оборонных исследований
Москва
Вашингтон
Россия
Соединенные Штаты