В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам источника издания в Совете национальной безопасности США, в Вашингтоне не увидели глобальных изменений в ядерной позиции России.

«Администрация Джо Байдена не видит никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции или доктрины в ответ на заявления России», - добавил чиновник.

В свою очередь старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уотлинг отметил, что использование западных ракет большей дальности «конечно же не вызовет» ядерного ответа Москвы.

В Кремле указали на важный пункт в обновленной ядерной доктрине РФ

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых может использоваться ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерная доктрина России была обновлена, чтобы привести ее в соответствие с нынешней обстановкой. При этом, по его словам, Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой.