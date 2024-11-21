Подоляка: ВС РФ начали комбинированный ракетный удар по Украине

Вооруженные силы РФ начали проведение массового комбинированного ракетного удара по Украине с задействованием Черноморского флота и бомбардировщиков Ту-95. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

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— Между тем начался ракетный удар по Украине. Удар комбинированный. С моря его наносят корабли ЧФ, с востока ВКС- Ту-95. Первые ракеты уже в Черниговской и Днепропетровской области, — приводит его слова News.ru.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Днем ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что Россия якобы планирует атаковать Украину при помощи экспериментальной баллистической ракеты. Предположительно, этой ракетой должна быть РС-26 «Рубеж» в неядерном исполнении.

Российская армия нанесла ракетный удар по ротной тактической группе Вооруженных сил Украины, расположившейся неподалеку от Юнаковки Сумской области. В результате атаки было уничтожено до 50 солдат армии киевского режима.

Российская армия освободила населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР. Отмечается, что в операции принимали участие бойцы группировки «Центр». Российские военнослужащие также освободили населенный пункт Степановка в ДНР.