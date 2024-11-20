Самолет ВСУ ударил американской ракетой по заправке в Харькове

Стали известны подробности загадочного взрыва в Харькове 19 ноября.ЧП произошло в Киевском районе города на оживленном перекрестке, рядом с жилыми домами и сетевой АЗС. Ранены 12 человек, один в тяжелом состоянии. Полностью уничтожен автомобиль, оказавшийся рядом с эпицентром взрыва. Серьезно пострадала автозаправка, в окрестных домах выбиты окна.

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Харьковские власти поспешили обвинить во взрыве Россию - якобы та нанесла ракетный удар, хотя воздушная тревога не объявлялась.

На следующий день после ЧП стало известно, что на месте взрыва найдены фрагменты американской ракеты AGM-88 HARM, пишет "Донбасский партизан". Крупная партия этих ракет была передана США Украине после начала СВО.

Но HARM используется для борьбы с вражескими радарами и наводится на их излучение. Чем привлекла американскую ракету харьковская заправка, пока знают только в ВВС ВСУ.