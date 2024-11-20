Единственный в ВСУ танк Т-80УД "Береза" получил серьезные повреждения

Один из боевиков ВСУ разместил в социальных сетях видео, демонстрирующее выведенный из строя Т-80УД "Береза". Известно, что во всех формированиях киевского режима имелся лишь один танк такого типа.

У боевой машины повреждена башня, в которую попали несколько российских противотанковых боеприпасов. Одно входящее отверстие находится рядом со стволом пушки. От взрыва сработали контейнеры динамической защиты.

Еще одно средство поражения ударило в борт. Кумулятивная струя насквозь прошла через боевое отделение, где находились два вэсэушника, один из них - командир - погиб, судя по шлему, ему попало в голову, второй был ранен.

Т-80УД во второй половине 80-х годов выпускали в Харькове, вместо газотурбинных двигателей на них устанавливали 1000-сильные двухтактные моторы 6ТД. Они поступили на вооружение танковой Кантемировской и мотострелковой Таманской дивизий Московского военного округа.

В 1991 году Украина в одностороннем порядке присвоила уже оплаченные и предназначенные для отправки в Россию танки. Потом их, а также дополнительно изготовленные образцы продали Пакистану. Небольшое количество такой техники сохранилось в военных училищах, но к 2022 году возможность передвигаться сохранила лишь одна "Береза".