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Названа следующая крупная цель Российской армии после Часова Яра

Следующей крупной целью Российской армии после взятия Часова Яра станет агломерация СлавянскКраматорск, считает военный эксперт Алексей Живов.

Названа следующая крупная цель Российской армии после Часова Яра
© РИА Новости

Возможные пути продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы займем доминирующую высоту, которая на несколько десятков километров позволяет успешно работать артиллерией, дронами. Дальше группировка двинется в сторону агломерации СлавянскКраматорск, последней крупнейшей крепости ВСУ на этом участке. Это сугубо мое личное мнение: думаю, после освобождения Часова Яра, группировка, скорее всего, повернется на юг, в район Торецка и Нью-Йорка, (...) где противник создает угрозу Горловке», — предположил Живов.

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В первую очередь группировка повернется налево, добьет агломерацию Нью-Йорк -- Торецк, а потом уже пойдет движение в сторону Славянска -- Краматорска

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России закрепились в центре Часова Яра Донецкой народной республики. По его словам, российские военные за прошедшие несколько дней успешно прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины. После этого продвижение армии России в городе от северо-восточной окраины составило 1,5 километра.

«Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта. Украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным фактам можно говорить о нехватке ресурсов у украинских боевиков как в ВВТ (вооружении и военной технике — прим. «Ленты.ру»), так и личном составе», — добавил Марочко.

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