В Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления посольства США в Киеве о возможном мощном авиаударе по украинской столице. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что этот вопрос относится к исключительной прерогативе Минобороны РФ.

20 ноября посольство США в Киеве объявило о закрытии после получения информации о якобы возможной «масштабной воздушной атаке». Дипломаты также призвали американских граждан «быть готовыми немедленно укрыться» в случае объявления тревоги. Позднее стало известно, что посольство Испании в Киеве также не будет сегодня предоставлять услуги из-за возможных угроз безопасности.

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«Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, что сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко говорил, что в Киевской области они были связаны с работой украинской ПВО.