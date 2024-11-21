FPV-дроны поразили бронетехнику ВСУ на Курском направлении

FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили бронетехнику Вооруженных сил Украины на Курском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Министерство также продемонстрировало видео поражения техники противника. На кадрах показано, что видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в технику, запись видео прерывается. Кадры объективного контроля, снятые другим БПЛА, подтверждают, что удары пришлись точно по целям.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.