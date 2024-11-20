Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил бойцам ВСУ, что их шансы на выживание на поле боя крайне малы. Об этом сообщает газета Sun.

В публикации утверждается, что Залужный посетил неназванную военную базу на востоке Англии. Там украинские военные проходят подготовку под руководством британских инструкторов.

«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — сказал бывший главком ВСУ, выступая перед украинскими солдатами.

Залужный также призвал бойцов ВСУ научиться «не бояться смерти» и «не бояться смотреть врагу в глаза».

Украина не получила разрешения на удары вглубь РФ британскими Storm Shadow

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к замене Владимира Зеленского. Он обратил внимание, что сейчас на «на сцене вновь появился генерал Залужный», отметив, что бывший главком не исключает территориальные уступки России для окончания конфликта, в отличие от Зеленского.