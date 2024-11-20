В Торецке ВС РФ заняли мэрию и ДК "Украина"

Опубликована карта продвижения российских штурмовых отрядов в Торецке.

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Подразделениям ВС РФ удалось оттеснить украинские силы на северо-запад, пересечь улицу Грушевского в центре города и зайти в частный сектор за ней в районе стадиона "Авангард".

При этом сам спорткомплекс - а также администрация города и крупнейший в Торецке Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.