Стали известны подробности о попытке атаки ВСУ по Калужской области

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калужской области 22 ноября могли использоваться дальнобойные дроны PD-2. Эти подробности стали известны из публикации Telegram-канала Shot.

Как отмечает издание, возможной целью атаки могла стать нефтебаза. Отмечается, что дроны этого типа способны пролетать до цели до 1300 километров.

Все из направленных ВСУ в регион дронов были сбиты.

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Как ранее сообщал губернатор региона Владислав Шапша, одному из дронов, атаковавших Калужскую область утром, удалось долететь до столицы субъекта, Калуги.