В Минске отреагировали на решение США поставить Киеву противопехотные мины

Решение США о поставке противопехотных мин Украине является очередным нарушением баланса сил в мире. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, пишет ТАСС.

Генерал-майор обратил внимание на то, что в мире существует «система сдержек и противовесов», которая в том числе включает в себя и запрет на применение противопехотных мин.

«Решение о поставке таких мин на Украину - это нарушение очередного баланса сил. "..." Мы должны это учитывать, потому что никто не дает гарантии, что против нас тоже не будет применяться такое оружие», - констатировал он.

В Генштабе также отметили, что считают «безответственным политическим решением» предоставление Киеву разрешения наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь России, сообщает РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину для того, чтобы «замедлить наступление России». При этом в Киеве якобы пообещали не использовать мины в густонаселенных районах.

Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин

Байден предоставил Украине и полномочия для ударов ракетами большей дальности по России. Сегодня также стало известно, что Пентагон поставит Украине новую партию оружия на сумму не менее 275 миллионов долларов. По данным Associated Press, администрация уходящего в отставку президента США «спешит сделать все возможное», чтобы помочь Киеву до вступления в должность Дональда Трампа.