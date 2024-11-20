К концу января 2025 года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS. Это связано с ограниченным количеством ракет, которые США могли поставить в рамках военной помощи.

Об этом сообщает военный обозреватель Дэвид Экс.

«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — указал Экс в своей статье для Forbes.

Он отметил, что общее число поставленных ракет могло быть менее 50, и часть из них уже использована. Также Экс уточнил, что поставка новых ATACMS Украине не гарантирована. Как стало известно, американская армия еще не полностью оснащена их заменой.

Стало известно, зачем США разрешили Украине бить ATACMS вглубь России

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей американской администрации, сообщило, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американского оружия дальнего действия для атаки целей на территории России. Согласно информации от 19 ноября, предоставленной Минобороны РФ, ВСУ осуществили ночную атаку на Брянскую область, выпустив шесть баллистических ракет типа ATACMS. Отмечено, что обломки одной из ракет упали на территории военного объекта в Брянской области, передает RT.